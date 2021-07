Cervi wechselt nach Spanien

Nach fünf Jahren endet die Zeit von Franco Cervi bei Benfica Lissabon. Wie Celta Vigo verkündet, hat der 27-jährige Argentinier einen bis 2024 datierten Vertrag unterschrieben. Zu den Ablösemodalitäten macht der spanische Erstligist keine Angaben.

Cervi war 2016 aus seiner Heimat nach Lissabon gewechselt. Dort kam der viermalige Nationalspieler seitdem auf 172 Pflichtspieleinsätze, in denen er 21 Mal traf und 26 Tore vorbereitete. Nun steht ein neues Kapitel in seiner Karriere an.