Suárez droht Karriere-Aus

Luis Suárez wird seine Fußballschuhe womöglich an den Nägel hängen. Der Präsident von Grêmio Porto Alegre, Alberto Guerra, sagte in einer Medienrunde: „Es ist eine ernste Angelegenheit. Denn es geht um eine Menge Injektionen, eine Menge Medikamente. Wann die Grenze erreicht ist, wissen wir nicht.“

Suárez plagten zuletzt starke Schmerzen an seinem bereits mehrfach operierten rechten Knie. Dennoch stand der Mittelstürmer in der abgelaufenen Saison für Grêmio in 25 Partien auf dem Platz und war an 19 Toren direkt beteiligt. An den brasilianischen Erstligisten ist der 36-Jährige noch bis 2024 vertraglich gebunden.

