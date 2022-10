Wolves müssen auf Lopetegui warten

Die Wolverhampton Wanderers müssen sich bei der anvisierten Verpflichtung von Julen Lopetegui noch etwas gedulden. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, befindet sich der beim FC Sevilla entlassene Trainer aufgrund familiärer Angelegenheiten in Spanien.

Lopetegui sei am Job in der Premier League interessiert, erst im Laufe der Woche könne aber Bewegung in die Sache kommen. Die Wolves, nach neun Spielen auf einem enttäuschenden 18. Platz, trennten sich kürzlich von Chefcoach Bruno Lage.