BVB - Kiel: So könnt ihr das DFB-Pokal-Spiel live sehen

Im Halbfinale des DFB-Pokals kämpfen Borussia Dortmund und Zweitligist Holstein Kiel um den Einzug ins Finale in Berlin. Damit kommt es zur Wiederauflage des DFB-Pokal-Viertelfinals von 2012. Dortmund präsentierte sich zuletzt in einer sehr guten Verfassung: Die zurückliegenden drei Spiele gewann die Mannschaft von Edin Terzic allesamt, Kiel trennte sich am vergangenen Dienstag 1:1 vom 1. FC Nürnberg. Dennoch haben die Störche nach zuletzt zweimaliger Quarantäne aufgrund von Corona-Fällen noch gute Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Sie sind momentan Vierter mit einem Punkt Rückstand auf den Hamburger SV – zudem stehen noch Nachholspiele an. Die Dortmunder rangieren derzeit auf dem fünften Tabellenplatz der Bundesliga und sind auf Schlagdistanz zu den Champions League-Rängen.

Dortmund gegen Kiel live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Borussia Dortmund findet am Samstag, den 1. Mai statt. Der Anstoß im Signal Iduna Park ist planmäßig um 20:30 Uhr. Der frei empfangbare Fernsehsender ARD überträgt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr. Moderator Alexander Bommes führt zusammen mit Experte Bastian Schweinsteiger durch die Sendung. Kommentator ist Tom Bartels. Beim Bezahlsender Sky ist die Begegnung ebenfalls live zu sehen. Die Übertragung beginnt bei Sky um 20 Uhr. Kommentator ist Martin Groß. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Dortmundern und den Kielern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.