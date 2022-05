Paderborn holt Leipertz

Der SC Paderborn verstärkt sich zur kommenden Saison mit Robert Leipertz. Wie der Klub aus Ostwestfalen-Lippe mitteilt, kommt der Angreifer vom 1. FC Heidenheim ablösefrei im Sommer. Beim Zweitliga-Konkurrenten unterzeichnet der 29-Jährige einen Vertrag bis 2024.

In der laufenden Saison erzielte Leipertz in bislang 30 Einsätzen in der zweiten Bundesliga sechs Tore und lieferte ebenso viele Assists zum Erfolg seiner Mannschaft. Für den Linksfuß ist Paderborn nach dem FC Ingolstadt und Heidenheim die dritte Station in Liga zwei.