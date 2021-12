HSV: Wintzheimers Abschied deutet sich an

Manuel Wintzheimers Zeit beim Hamburger SV könnte noch vor dem Vertragsende im Sommer 2022 ablaufen. Einem Bericht der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge sind die HSV-Verantwortlichen noch immer nicht für Verhandlungen an ihren Stürmer (18 Saisonspiele, ein Tor) herangetreten. Dessen Management habe deshalb die Initiative ergriffen und erste Gespräche mit namentlich nicht genannten Interessenten geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ bietet sich Wintzheimer vor allem in der zweiten Liga und in den Niederlanden ein Markt. Eine schnelle Entscheidung ist allerdings nicht zu erwarten – zumal auch ein Verbleib in Hamburg noch nicht vom Tisch ist. Grundsätzlich würde Wintzheimer gerne den Rothosen erhalten bleiben, heißt es.