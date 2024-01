Bayern-Gerüchte: Dier nicht im Spurs-Kader – Trainer reagiert genervt

Eric Dier und der FC Bayern: Was als windiges Gerücht aus England begann, wurde im Verlauf des gestrigen Freitags immer konkreter. Der Defensivspieler von Tottenham Hotspur gilt nun als einer der Topkandidaten bei den Münchnern. Dier könnte sowohl das personelle Loch in der Innenverteidigung schließen als auch die oft diskutierte Holding Six sein, die sich Thomas Tuchel seit einiger Zeit wünscht.

Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet nun, dass der 29-jährige Engländer schon im vergangenen Sommer der Wunschspieler des Bayern-Trainers war und ein Transfer nur an einer Einigung mit dem Spieler scheiterte: Dier soll einen Vertrag bis 2026 gefordert haben. Nun würde er bis 2025 unterschreiben. Denn mittlerweile besteht Einigkeit, ob der Rekordmeister aber tatsächlich grünes Licht gibt, bleibt abzuwarten. Eine finale Entscheidung steht noch aus.

Dier nicht im Kader

Neues Feuer in die Gerüchte brachte zudem am gestrigen Freitagabend die Tatsache, dass Dier beim FA Cup-Spiel gegen den FC Burnley (1:0) nicht im Kader der Spurs stand. Ein Zeichen für den nahenden Transfer? Nicht unbedingt, schließlich pendelt der Defensivspieler in dieser Saison regelmäßig zwischen Bank- und Tribünenplatz.

Tottenham-Trainer Ange Postecoglou hatte seine eigene Erklärung für Diers Abstinenz. „Er ist verletzt. Er kam gestern angeschlagen zu uns und hat nicht trainiert“, so der 58-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Einem anwesenden Journalisten reichte das offenbar nicht als Begründung. Auf erneute Nachfrage, ob Diers Fehlen wirklich nichts mit einem bevorstehenden Transfer nach München zu tun habe, reagierte Postecoglou barsch.

„Anderes Thema, Kumpel, stell meine Integrität nicht in Frage, wenn ich sage, dass er verletzt ist. Er ist verletzt. Er hat gestern nicht trainiert. Frag ihn, er ist verletzt, das hat mit nichts anderem zu tun. Ich habe keine Ahnung von Bayern. Es interessiert mich nicht. Du fragst mich, ob er verletzt ist. Er ist verletzt. Ich denke mir das nicht aus“, so die Antwort. Die Gerüchte aus der Welt schaffen wird das aber wohl trotzdem nicht.