Miami: Alles klar mit Suárez?

Der Wechsel von Luis Suárez in die MLS rückt offenbar näher. Wie der uruguayische Ableger der Tagezeitung ‚El País‘ berichtet, hat sich der 36-Jährige bereits per E-Mail mit Inter Miami über eine Zusammenarbeit ausgetauscht. Aktuell stehe ein Einjahresvertrag im Raum, der per Option um eine weitere Spielzeit verlängert werden könne.

‚El País‘ zufolge wird erwartet, dass Suárez im Dezember in die USA reist, um die Details der Zusammenarbeit zu finalisieren. Zuvor wolle der Stürmer die Saison bei Grêmio Porto Alegre, wo Suárez seit seiner Ankunft in 46 Partien an 35 Treffern direkt beteiligt war, beenden. In Miami würde der 137-fache Nationalspieler unter anderem auf seine ehemaligen Barça-Kollegen Lionel Messi (36), Jordi Alba (34) und Sergio Busquets (35) treffen.