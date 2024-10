HSV: Baumgart reagiert auf Choupo-Gerüchte

Der Hamburger SV will den monatelangen Ausfall von Torjäger Robert Glatzel (30) vorerst intern auffangen. Angesprochen auf vereinslose Spieler wie Eric Maxim Choupo-Moting (35) und Anthony Modeste (36) sagte Trainer Steffen Baumgart am Dienstag: „Das sind alles gute Stürmer. Die haben auch ihre Quote. Aber sie haben alle seit drei, vier Monaten Urlaub. Bei den Intensitäten im aktuellen Fußball bin ich mir sicher, dass sie nicht morgen kommen und übermorgen helfen könnten.“

„Erst mal sollte man Vertrauen in den Kader haben, den man hat. Wir haben nicht umsonst von Anfang an gesagt, dass wir uns im Kader breit aufstellen wollen.“ Kürzlich berichtete das ‚Abendblatt‘, dass eine Nachverpflichtung im Winter-Transferfenster nicht ausgeschlossen ist, sollte der Qualitätsverlust durch das Fehlen von Glatzel zu groß sein. Mit sieben Toren in sechs Saisonspielen führt dieser die Torjägerliste der 2. Bundesliga an.