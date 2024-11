Werder: Fritz begründet Trainingslager-Entscheidung

Clemens Fritz hat erklärt, warum der SV Werder erneut auf ein Winter-Trainingslager im Süden verzichtet. „Wir haben uns gegen ein Winter-Trainingslager entschieden, weil es für uns in dieser Saison keinen Sinn ergibt. Die Winterpause ist wieder sehr kurz, und durch das Reisen würden wir wertvolle Trainingszeit verlieren“, erklärt der Geschäftsführer gegenüber der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am 21. Dezember beendet Werder das Jahr 2024 mit der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin, im kommenden Jahr geht es am 12. Januar gegen RB Leipzig wieder weiter. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die Norddeutschen gegen ein Winter-Trainingscamp entschieden und sich stattdessen Zuhause am Osterdeich auf die Rückrunde vorbereitet.