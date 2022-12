Messi nach dem Finale: Wie geht es auf Klubebene weiter?

Es ist das Spiel seines Lebens. Nach dem verlorenen WM-Finale 2014 gegen Deutschland (0:1 n.V.) ist das Endspiel von Doha Lionel Messis letzte Chance, sich den größten Titel im Fußball zu sichern. Diesem Ziel ordnete Messi in den vergangenen Monaten alles unter – Gespräche über seine Zukunft auf Klubebene lehnte er ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der WM muss sich der 35-Jährige dieser Frage aber stellen. Sein aktueller Arbeitgeber Paris St. Germain will La Pulga halten und den auslaufenden Vertrag verlängern. Es gibt eine Option im Kontrakt, doch Messi müsste einer automatischen Verlängerung zustimmen. Unklar, ob das passiert.

Lese-Tipp

Bericht: Dickes Preisschild für Félix – Wunschziel Paris

Zahlreiche Optionen

Immer wieder gab es in der Vergangenheit mal Gerüchte, dass Messi schon bei Inter Miami im Wort steht. Auch eine Rückkehr zu Jugendklub Newell’s Old Boys ist immer mal wieder Thema. Und seine große Liebe FC Barcelona macht kein Geheimnis daraus, dass man Messi am liebsten im blau-roten Trikot seine Karriere beenden sehen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell scheint alles offen, die Gunst der Stunde wollte PSG aber nicht ungenutzt lassen. Laut der L’Équipe hat der katarische Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi während der WM Gespräche mit Messis Familie geführt. Kinder und Frau des Zauberfußes fühlen sich in Paris durchaus wohl. Das könnte für ein weiteres Jahr an der Seine sprechen.