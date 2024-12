Elversberg holt neuen Stürmer

Die SV Elversberg hat den ersten Winterneuzugang eingetütet. Wie der Verein vermeldet, wechselt Younes Ebnoutalib vom FC Gießen aus der Regionalliga Südwest zu den Saarländern. An der Kaiserlinde unterschreibt der 21-Jährige einen Vertrag bis 2028. Sportvorstand Ole Book verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Younes bringt eine Menge Potenzial und das Talent mit, sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen. Er ist ein schneller, kreativer Stürmer, der hier bei uns die nächsten Schritte gehen kann.“

Ebnoutalib kommt hauptsächlich als Mittelstürmer oder auf dem linken Flügel zum Einsatz. Ausgebildet wurde er unter anderem beim SV Wehen Wiesbaden und in Italien beim AC Perugia. In der Regionalliga erzielte er in 19 Spielen sechs Tore und bereitete drei Treffer vor.