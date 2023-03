Fast fix: Neuer Job für Bielsa

Marcelo Bielsa wird voraussichtlich bald wieder an der Seitenlinie stehen. ‚TyC Sports‘ zufolge steht das Trainergenie kurz davor, den vakanten Posten bei der uruguayischen Nationalmannschaft zu übernehmen. Entsprechende Verhandlungen befinden sich in der finalen Phase. El Loco soll zunächst bis zum Ende der südamerikanischen Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 auf die Bank zurückkehren.

Sollten sich die Celeste qualifizieren, könne der Kontrakt per Option bis zum Ende der WM verlängert werden. Der 67-Jährige ist seit Anfang 2022 ohne Job, trainierte zuletzt Leeds United und wurde mit den Whites in der Spielzeit 2019/2020 unter anderem englischer Zweitligameister. Für Bielsa wäre es die dritte Stelle als Trainer einer Nationalmannschaft. In der Vergangenheit war er bereits für Argentinien und Chile verantwortlich.

