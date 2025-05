Real-Verlängerung: XXL-Gehalt für Vinicius

Seit Monaten will Saudi-Arabien Vinicius Jr. mit viel Geld in die Wüste locken. Der hat sich nun offenbar für einen Verbleib bei Real Madrid entschieden. Die Königlichen greifen dafür jedoch richtig tief in die Tasche.

Zunächst hatte der Radiosender ‚Cadena SER‘ von einer Einigung zwischen dem 24-Jährigen und Real Madrid über eine Ausweitung des aktuell bis 2027 befristeten Arbeitspapiers des amtierenden Weltfußballers berichtet. Nun legt die ‚as‘ alle wichtigen Details des Deals offen.

Nummer eins im Gehaltsranking

Der Vertrag des 39-maligen Nationalspielers soll um drei Jahre bis 2030 verlängert werden. Gleichzeitig kommt eine erneute Gehaltserhöhung hinzu. Diese fällt deftig aus und katapultiert den Flügelstürmer auf Rang eins der mannschaftsinternen Gehaltsliste.

Zukünftig kassiert Vinicius dem Bericht zufolge zwanzig Millionen Euro netto, Sturmkollege Kylian Mbappé (26) liegt bei lediglich 15 Millionen pro Jahr. Weitere Bonusklauseln im Vertrag können dafür sorgen, das Salär von Vinicius noch weiter anzuheben. Diese umfassen laut ‚as‘ Prämien für Titelgewinne, Tore oder individuelle Preise wie den Balon d’Or.