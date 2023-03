Einigung: Benzema vor Verlängerung

Karim Benzema bleibt Real Madrid offenbar ein weiteres Jahr erhalten. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, hat sich der Stürmer mit den Königlichen auf ein neues Arbeitspapier bis 2024 geeinigt. Der Franzose und Präsident Florentino Pérez haben den Deal in den vergangenen Tagen finalisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge wird die Verkündung jedoch noch ein paar Wochen auf sich warten lassen. Der aktuelle Vertrag von Benzema bei den Blancos endet im Sommer. Wenn er nicht von Verletzungen zurückgeworfen wird, gehört der 35-Jährige nach wie vor zum Stammpersonal der Spanier und trägt sich regelmäßig in die Torschützenliste ein. In der laufenden Saison war der Rechtsfuß in bislang 28 Spielen an 24 Treffern direkt beteiligt (19 Tore, fünf Vorlagen).

Lese-Tipp

Milan hofft bei Díaz auf Rabatt