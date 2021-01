Gebre Selassie: „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch“

Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie hat die Entscheidung hinsichtlich seiner Zukunft offenbar getroffen. Auf ‚Sky‘-Nachfrage, ob er Werder Bremen im Sommer nach Ablauf seines Vertrags verlasse, erwiderte der 34-Jährige im Anschluss an die 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach: „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte seinem Vize-Kapitän zuletzt noch einmal den roten Teppich ausgerollt. Nach neun Jahren in Bremen strebt Gebre Selassie im Sommer die Rückkehr in seine tschechische Heimat an.