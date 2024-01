Union-Transfer: Vertessen-Berater bleibt zuversichtlich

Das Lager von Yorbe Vertessen bleibt zuversichtlich, dass ein Transfer zu Union Berlin noch gelingen wird. „Wir sind in Berlin und wir bleiben in Berlin. An der Situation hat sich nichts geändert. Wir gehen weiter davon aus, dass sich PSV an die Abmachung halten wird und Yorbe zu Union gehen kann“, so Berater Wouter Janssens gegenüber dem niederländischen ‚Voetbal International‘, „wir haben sogar schon einen Jogginganzug gekauft, damit er sich hier fithalten kann.“

Zum Hintergrund: Vertessen ist bereits nach Berlin gereist, hat den Medizincheck absolviert und wartet auf die finale Freigabe für seinen Transfer. Nach einer ursprünglichen Übereinkunft zögert die PSV nun aber, den 23-jährigen Belgier ziehen zu lassen. Denn mit Noa Lang (24) hat sich einer von Vertessens Positionskollegen verletzt. Die Eindhovener wären bei einem Abschied des Rechtsfußes auf den offensiven Außen plötzlich zu dünn besetzt.