Werder: Veljkovic-Nachfolger schon an der Angel?

Werder Bremen bekundet Interesse an Márton Dárdai von Hertha BSC. Laut ‚Sky‘ befassen sich die Bremer ebenso wie der FC Augsburg sowie zwei namentlich nicht genannte ausländische Klubs mit dem 22-jährigen Innenverteidiger, der auch auf der Sechs agieren kann.

Sämtliche Interessenten prüfen eine mögliche Verpflichtung des Ungarn, dessen Vertrag bei den Berlinern im kommenden Sommer ausläuft. Letztmalig kann die Hertha also in der laufenden Transferperiode eine adäquate Ablöse für Dárdai kassieren. Und auf dessen Paradeposition in der linken Innenverteidigung steht nach dem Abschied von Marc-Oliver Kempf (29) die Ankunft von John Anthony Brooks (31) unmittelbar bevor.

In Bremen könnte Dárdai den möglicherweise frei werdenden Kaderplatz von Milos Veljkovic (28) einnehmen. Der Serbe, der noch gehen könnte, agierte zuletzt als linker Part der Bremer Dreierkette. Duellieren müsste sich Dárdai dann mit Anthony Jung (32). Kapitän Marco Friedl (26) – ebenfalls Linksfuß – ist als zentraler Mann in der Innenverteidigung gesetzt.