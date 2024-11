Marmoush weiter on fire: Was läuft mit Bayern?

Als Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstagnachmittag den VfL Bochum mit 7:2 überrollte, war Omar Marmoush einmal mehr mittendrin statt nur dabei. An drei Toren war der Ägypter direkt beteiligt und hat sein Scorerpunktekonto auf stolze 21 hochgeschraubt und ist damit in einen elitären Kreis aufgestiegen.

Marmoushs zwölf Treffer und neun Assists werden europaweit nur von Harry Kane (31, 25 Scorerpunkte) und Viktor Gyökeres (26, 24 Scorerpunkte) übertroffen. Der eine ist für rund 100 Millionen zum FC Bayern gewechselt, der andere verfügt bei Sporting Lissabon über eine Ausstiegsklausel in gleicher Höhe.

Ablöse steigt Woche für Woche

Ein Fingerzeig, in welche Preiskategorien Marmoush noch aufsteigen könnte, sollte der 25-Jährige seinen Lauf beibehalten. Die Tendenz ist seit geraumer Zeit steigend. Die noch im Sommer aufgerufenen 30 Millionen Euro für den bis 2028 vertraglich gebundenen Sprinter sind längst Geschichte. Derzeit beträgt das Preisschild mit 60 Millionen Euro das Doppelte.

Und auch die am Offensivspieler interessierten Klubs heißen längst nicht mehr Nottingham Forest oder Crystal Palace. Der FC Liverpool hat Marmoush als möglichen Erben für Superstar Mohamed Salah auserkoren und führt bereits Gespräche mit dem Umfeld des SGE-Profis. Die ‚Bild‘ bringt Marmoush beim FC Bayern ins Spiel. Der Rechtsfuß habe sich „auf die Liste“ des deutschen Rekordmeisters geschossen.

Beim 3:3 am sechsten Spieltag zwischen Frankfurt und den Münchnern war es Marmoush, der die Abwehr von Bayern-Coach Vincent Kompany mit zwei Treffern und einer Vorlage auseinanderwirbelte. Ein Auftritt, der offenbar Eindruck hinterlassen hat. Es wäre überraschend, wenn sich Bayern nicht mit einem der derzeit besten Spieler der Liga beschäftigt. Da auch Florian Wirtz (21) nach wie vor ein Thema bei Bayern ist, stehen Sportvorstand Max Eberl einige arbeitsreiche Monate für den kommenden Transfersommer bevor.