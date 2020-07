RB: Wird Upamecano der zweite Fall Werner?

Bereits im vergangenen Jahr hätte Timo Werner um ein Haar RB Leipzig verlassen. Da sich der Wechsel zum FC Bayern zerschlagen hatte, wurde stattdessen das bis zu diesem Jahr gültige Arbeitspapier ausgedehnt – samt Ausstiegsklausel, von der er nun Gebrauch gemacht hat. Bei Dayot Upamecano könnte das gleiche Modell gewählt werden.

„Ich gehe davon aus, dass er auch in der nächsten Saison bei uns spielt. Wir sind in guten Gesprächen, eine Lösung zu finden, um einen ablösefreien Wechsel im nächsten Jahr zu verhindern“, gibt sich RB-Chef Oliver Mintzlaff gegenüber dem ‚kicker‘ hoffnungsvoll und fügt an: „Das hat bei Timo Werner geklappt, und ich gehe davon aus, dass wir auch bei Dayot unsere Hausaufgaben machen werden.“

Upamecano kann die Sachsen ein Jahr vor Vertragsende für festgeschriebene 60 Millionen Euro verlassen. Eine Summe, die in diesem Sommer wohl kein Klub bezahlen wird. Obwohl der 21-jährige Franzose gerne weiterziehen möchte, könnte ihn eine erneute Klausel für das kommende Jahr von einer Vertragsverlängerung überzeugen.