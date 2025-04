Vorlagen ohne Ende: Bochum bindet Talent

Der VfL Bochum hat eines seiner großen Talente mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der VfL mitteilt, unterschreibt Kacper Koscierski einen „langfristigen Vertrag“ und wird ab der kommenden Saison bei den Profis mitwirken. „Der Weg von Kacper Koscierski könnte beispielhafter kaum sein. Talentiert, ehrgeizig, fokussiert – die Voraussetzungen stimmen, um weiterhin erfolgreich dem bereits eingeschlagenen Weg zu folgen“, so Geschäftsführer Ilja Kaenzig.

In der U19 macht der Rechtsverteidiger, der auch offensiver eingesetzt werden kann, allen voran mit seinen Vorlagen auf sich aufmerksam. In 15 Pflichtspielen kommt der 17-Jährige bereits auf fünf Tore und 14 Assists, außerdem ist er derzeit in der U18 der deutschen Nationalmannschaft am Ball. „Durch das Trainingslager und die Trainings bei den Profis weiß ich, welch hohes Niveau dort gefordert ist. Ich werde alles daransetzen, um auf dieses Level zu kommen“, so der Youngster, der bereits seit 2017 für Bochum spielt.