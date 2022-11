Spaniens Golden Boys | Zwei Neuzugänge für Inter?

„Göttliche“ Youngsters

Die spanische Presse feiert den 3:1-Sieg der Furia Roja über Jordanien. Mit Ansu Fati (20), Gavi (18) und Nico Williams (20) trugen sich gleich drei vielversprechende Talente in die Torschützenliste ein. Die ‚Mundo Deportivo‘ widmet ihr Titelblatt immerhin zwei der Youngsters - nämlich den „Golden Boys“ Fati und Gavi. Auch auf dem Cover der ‚as‘ sind die beiden Barça-Spieler zu sehen. Für das Tagesblatt steht fest, dass die beiden „göttliche Schätze“ sind. Nach der geglückten Generalprobe fiebern die Spanier ihrem WM-Auftaktspiel gegen Costa Rica (Mittwoch, 17 Uhr) immer mehr entgegen.

Englands „Phil-Good-Factor“

Die britische Presse freut sich nicht nur auf den Start der Weltmeisterschaft, sondern rechnet den Three Lions auch gute Chancen auf den Titel aus. Für Optimismus sorgt insbesondere U17-Weltmeister Phil Foden von Manchester City. Der ‚Mirror‘ zitiert den 22-Jährigen wie folgt: „Ich habe den U17-WM-Pokal hochgehoben und wir alle haben dieselbe Zuversicht, es erneut zu tun.“ Passend dazu zieren Foden und Jude Bellingham das Titelblatt der Tageszeitung, für die feststeht, dass die beiden „Sieger, Sieger“ sind. Ein Wortspiel erlaubt sich der ‚Daily Express‘: Die Zeitung sieht in Foden einen „Phil-Good Factor“. Auch in England kann man den Start der WM also kaum noch abwarten.

Demnächst in Mailand

In Italien muss man sich angesichts der verpassten WM-Qualifikation mit anderen Themen beschäftigen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ thematisiert auf ihrem Titelblatt die möglichen Transferaktivitäten von Inter Mailand im Winter. Die Mailänder könnten dem Vernehmen nach gleich doppelt beim FC Valencia zuschlagen. Im Visier der Nerazzurri: Jesús Vázquez (19/Linksverteidiger) und Yunus Musah (19/zentrales Mittelfeld). Die Tageszeitung ist sich der Transfers scheinbar relativ sicher und titelt: „Demnächst hier Musah und Vázquez.“