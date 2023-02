Groningen: Willems absolviert Probetraining

Jetro Willems könnte bald wieder in der Eredivisie auflaufen. Derzeit prüft der FC Groningen laut ‚Voetbal International‘, den 28-jährigen Linksverteidiger unter Vertrag zu nehmen. Nachdem Willems gestern erste medizinische Tests absolviert hat, soll der Niederländer nun im Probetraining auf dem Platz seine Fitness nachweisen.

Seit Sommer ist Willems ohne Klub. Dementsprechend gibt es Zweifel an seinem Fitnesszustand. Groningen ist jedoch unter Zugzwang. Das Transferfenster in den Niederlanden ist geschlossen und Stamm-Linksverteidiger Mads Bech Sörensen brach sich zuletzt den Arm. Für den 24-jährigen Dänen könnte Willems zumindest bis Saisonende in die Bresche springen.

