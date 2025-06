FC Bayern: Tah und Bischof reisen mit zu Klub-WM

Der FC Bayern kann während der FIFA-Klub-WM sowohl auf Jonathan Tah als auch Tom Bischof zurückgreifen. Wie der Rekordmeister offiziell verkündet, hat es eine vertragliche Einigung mit den abgebenden Klubs Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim gegeben, die die Spieler nun bereits einige Wochen vor Saisonschluss ziehen lassen.

Diese Deals kosten den FCB jeweils eine Ablöse im sechsstelligen Bereich. Für Jonathan Tah überweisen die Münchner laut ‚Sky‘ 800.000 Euro plus erfolgsabhängige Boni, die sich nach dem Abschneiden der Bayern beim Turnier in den USA richten. Hoffenheim kassiert für Bischof 250.000 Euro zusätzlich ähnlicher erfolgsabhängiger Boni. „Wir freuen uns, dass wir uns mit Leverkusen und Hoffenheim einigen konnten und Jonathan sowie Tom nun zu unserem Kader gehören. Beide werden unsere Möglichkeiten bei der Klub-WM erweitern. Wir alle sind sehr gespannt auf dieses neue Turnier in den USA, bei dem wir um den Titel ein Wort mitreden wollen“, lässt sich FCB-Sportvorstand Max Eberl zitieren.