Dynamo: Batista Meier darf gehen

Oliver Batista Meier darf Dynamo Dresden nach einem Jahr wieder verlassen. Das ehemalige Bayern-Talent kann bei einem Wechselwunsch „auf uns zukommen“, stellt Dynamo-Trainer Markus Anfang gegenüber der ‚Bild‘ klar, „wir haben 31 Spieler eingesetzt. Am Ende hat jeder seine Spielzeiten gekriegt. Oli ist ein sehr großes Talent. Aber er muss mal schauen, dass er aus dem Talentstatus herauskommt und sich durchsetzt.“

In dieser Saison stehen für Batista Meier nur vier Kurzeinsätze in der dritten Liga zu Buche. Anfang kritisiert: „Wenn er in den Spielen mal reinkam, war das grundsätzlich in Ordnung. Aber nach den Trainingseinheiten haben wir uns oft anders entschieden, weil andere auf seiner Position eben mehr Leistung gebracht haben.“ Der Vertrag 21-jährigen Offensivspielers ist noch bis 2025 datiert. Eine Trennung könnte aber schon im Januar erfolgen.