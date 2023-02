Ex-Dortmunder Jojic nach Lettland

Milos Jojic setzt seine Karriere in Lettland fort. Der 30-jährige Mittelfeldspieler schließt sich dem FC Riga an. Seit vergangenem Sommer war der Serbe vereinslos, zuvor spielte er für Partizan Belgrad in seiner Heimat. Zur Vertragslänge machen die Letten keine Angabe.

In Deutschland spielte Jojic von 2014 bis 2015 für Borussia Dortmund und von 2015 bis 2018 für den 1. FC Köln. Insgesamt absolvierte der fünffache Nationalspieler 79 Partien in der Bundesliga. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und zehn Assists.

