Vor Bayern-Partie: Heftiger Krach in der PSG-Kabine

Es brodelt bei Paris St. Germain – mal wieder. Wenige Tage vor dem Champions League-Schlager gegen Bayern München hängt der Haussegen beim Pariser Starensemble gehörig schief. Auslöser war die schwache Leistung in einer 1:3 gegen die AS Monaco, eine völlig verpatzte Generalprobe für besagtes Achtelfinal-Hinspiel.

Die ‚L’Equipe‘ veröffentlicht am Tag danach eine aufsehenerregende Hintergrundstory. Demzufolge marschierte PSG-Kaderplaner Luis Campos in der Halbzeitpause, als bereits der Endstand auf der Anzeigetafel zu lesen war, wütend in die Kabine. Lautstark soll er sich über den fehlenden Kampfgeist seiner Spieler echauffiert und an ihre Ehre appelliert haben.

Offensiv-Star Neymar (31) und Kapitän Marquinhos (28) konnten das offenbar nicht auf sich sitzen lassen und hielten energisch dagegen. Es kam nach Schilderungen der Sportzeitung zu einem heftigen Wortgefecht, das Anwesende regelrecht „schockiert“ haben soll.

Hoffnungsmacher Mbappé

Auf dem Rasen setzten sich für jeden sichtbar die Diskussionen unter den Spielern fort. Neymar ging beispielsweise seinen Mitspieler Vitinha (22) heftig an. Miese Stimmung, schwache Leistung – all das quittiert von wütenden Sprechchören der PSG-Anhänger. Zeigen sich die Pariser auch gegen den deutschen Rekordmeister zerrüttet, könnte der Traum Champions League-Sieg erneut früh platzen.

Hoffnungen machen PSG aktuell nur zwei Dinge: Superstar Kylian Mbappé (24) ist laut ‚L’Équipe‘ nach seiner Muskelverletzung ins Lauftraining zurückgekehrt und könnte nun doch rechtzeitig zum Bayern-Spiel fitwerden. Zum anderen herrscht auch beim Achtelfinal-Gegner aus Münchner derzeit nicht gerade eitel Sonnenschein.