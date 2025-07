Zweitliga-Interesse an Frimpong

Der niederländische Linksverteidiger Godfried Frimpong könnte in die 2. Bundesliga wechseln. Nach Informationen von ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ sind mehrere deutsche Vereine – allen voran aus dem Unterhaus – am 26-Jährigen interessiert. Deutschland soll dem Bericht zufolge die konkreteste Option für den Außenverteidiger sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Frimpong vereinslos, nach vier Jahren beim Moreirense FC in Portugal endete sein Vertrag in diesem Sommer. Der Niederländer hat knapp 150 Pflichtspiele in den ersten beiden portugiesischen Ligen vorzuweisen.