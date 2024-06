Millionen-Ablöse: Maresca unterschreibt bei Chelsea

Enzo Maresca ist neuer Cheftrainer des FC Chelsea. In London wird der italienische Fußballlehrer, bislang bei Leicester City tätig, dem Vernehmen nach mit einem Arbeitspapier bis 2029 inklusive einjähriger Verlängerungsoption ausgestattet.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns, Enzo bei Chelsea begrüßen zu dürfen. Er hat sich als hervorragender Trainer erwiesen, der mit seinem spannenden und unverwechselbaren Stil beeindruckende Ergebnisse erzielen kann“, werden die Co-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley zitiert, „Enzo hat uns in den Gesprächen vor seiner Ernennung tief beeindruckt. Seine Ambitionen und seine Arbeitsmoral entsprechen denen des Vereins.“

Lese-Tipp

Osimhen-Korb vom Traumklub | Flick macht Félix happy

An Leicester City fließt Berichten zufolge eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro. In der abgelaufenen Spielzeit führte der frühere Assistenztrainer von Pep Guardiola die Foxes als Tabellenführer zurück in die Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maresca folgt an der Stamford Bridge auf Mauricio Pochettino. Der Argentinier hatte den ambitionierten Klub erst vor rund einem Jahr übernommen, konnte die Erwartungen der Verantwortlichen allerdings nicht erfüllen. Nun soll sein Nachfolger Chelsea wieder an die Spitze der Tabelle führen.