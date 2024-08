Leipzig: Gulácsi spricht vom Karriere-Ende

Péter Gulácsi denkt mit seinen 34 Jahren über das Ende der Karriere nach. „Für mich war die Verlängerung (bis 2026, Anm. d. Red.) ein wichtiges Zeichen für meine Planung […]“, so die Nummer eins von RB Leipzig im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘. Er könne sich „gut vorstellen, meine Karriere in Leipzig zu beenden“.

Bis dahin hat Gulácsi noch Ambitionen: „Ich möchte in den kommenden Jahren noch einmal große Erfolge erleben – egal, in welchem Wettbewerb.“ Heißt: Titel sollen her. Mit Ungarn peilt der erfahrene Bundesliga-Keeper zudem die Teilnahme an der WM 2026 in Nordamerika an.