Bundesliga-Trio jagt Delap: Geht jetzt alles ganz schnell?

Der Abstieg von Ipswich Town am vergangenen Samstag kam alles andere als überraschend. Bereits seit Wochen war abzusehen, dass sich die Tractor Boys nach nur einem Jahr in der Premier League direkt wieder in die Zweitklassigkeit verabschieden. Nach der 0:3-Niederlage gegen Newcastle United ist das rettende Ufer vier Spieltage vor Schluss 15 Punkte entfernt.

Dennoch hat der nun auch rechnerisch feststehende Abstieg direkte Konsequenzen und lässt viele Klubs in Europa aufhorchen. Denn durch Ipswichs verpassten Klassenerhalt wurde eine Klausel im Vertrag des englischen U21-Nationalstürmers Liam Delap aktiv. Der heiß umworbene Torjäger darf den Klub für die festgeschriebene Ablösesumme von umgerechnet knapp 35 Millionen Euro verlassen.

Schnelle Entscheidung erwartet

Interessenten an dem 22-Jährigen gibt es einige. Neben Manchester United, dem FC Chelsea, dem FC Liverpool und Newcastle United haben es auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und Doublesieger Bayer Leverkusen auf Delap abgesehen. Bei der Werkself könnte Delap Victor Boniface (24) ersetzen, der seit Wochen mit einem Sommer-Abgang in Verbindung gebracht wird.

Delap war im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Manchester City nach Ipswich gewechselt. In bisher 33 Ligapartien erzielte der Rechtsfuß zwölf Tore und bereitete zwei weitere vor. Damit war Delap an fast der Hälfte der Ipswich-Tore beteiligt.

Wie ‚GiveMeSport‘ berichtet, deutet derzeit alles auf eine schnelle Entscheidung hin, da alle Interessenten grundsätzlich bereit sind, die Ausstiegsklausel zu ziehen, und Delap gerne seinen neuen Verein bestimmen würde, bevor er Mitte Juni zur U21-Europameisterschaft in der Slowakei aufbricht.