Bayer 04: Hoffnung auf Wirtz-Einsatz

Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen möglicherweise doch nicht länger fehlen. „Wir haben ja nicht bekanntgegeben, dass er ausfällt. Wir haben bekanntgegeben, dass er Probleme hat, was jeder sehen konnte, da er raus musste. Deshalb konnte er gestern nicht trainieren. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ob er am Wochenende zur Verfügung steht oder nicht“, so Sportgeschäftsführer Simon Rolfes im Interview mit ‚Sky‘.

Leverkusens Spielmacher zog sich in der Nations League-Partie gegen die Niederlande (1:0) eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zu. Die Werkself hatte daraufhin über ihre Social Media-Kanäle verkündet, dass es unklar sei, wann Wirtz wieder ins Training einsteigen könnte. Am Samstag (15:30 Uhr) tritt Bayer gegen Eintracht Frankfurt an.