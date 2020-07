Leipzig muss auf Hwang warten

RB Leipzig muss bei Personalie Hee-chan Hwang noch Geduld aufbringen. Aufgrund einer vorangegangenen Quarantäne und einiger privater Erledigungen weilt der 24-jährige Neuzugang noch in Korea. Laut der ‚Bild‘ wird Hwang am 24. Juli in Leipzig erwartet.

Rund 15 Millionen bezahlten die Sachsen konzernintern an RB Salzburg. Weil Hwang ohnehin erst in der kommenden Spielzeit und nicht schon in den anstehenden Champions League-Begegnungen eingesetzt werden kann, ist die Verzögerung problemlos zu verkraften.