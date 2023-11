Medien: DFB verliert nächsten Youngster

Eren Dinkci will künftig offenbar für die Türkei auf Torejagd gehen. Vom Entschluss des Bundesliga-Stürmers berichtet die türkische Zeitung ‚Sabah‘. Demzufolge hat sich 21-Jährige gegen sein Geburtsland Deutschland entschieden und bevorzugt die Türkei. Beide Länder treten am heutigen Samstag (20:45 Uhr) in einem Testspiel gegeneinander an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geboren wurde Dinkci in Bremen und ist ein Eigengewächs des SV Werder. In der laufenden Saison stürmt der Rechtsfuß allerdings leihweise für den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim und macht seine Sache richtig gut: Nach zwölf Einsätzen stehen bereits sechs Tore zu Buche. Dreimal kam Dinkci bislang in der deutschen U20-Nationalmannschaft zum Einsatz.