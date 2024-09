Ekitike für Frankreichs U21 nominiert

Hugo Ekitike wird für seinen herausragenden Saisonstart belohnt. Frankreichs U21-Nationalcoach Gérald Baticle hat den 22-jährigen Angreifer für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien am morgigen Freitag (18:30 Uhr) und Bosnien-Herzegowina am kommenden Dienstag (18:30 Uhr) nachnominiert. Ekitike nimmt den Platz des verletzten Arnaud Kalimuendo ein.

In der Bundesliga sorgt der 1,89 Meter große Rechtsfuß in Diensten von Eintracht Frankfurt für Furore. Die Adler haben den U-Nationalspieler erst in diesem Sommer für 16,5 Millionen Euro von Paris St. Germain festverpflichtet, nachdem er die abgelaufene Saison bereits auf Leihbasis in der Bankmetropole verbracht hatte. Etwaige Fitnessrückstände hat Ekitike längst aufgeholt, nach drei Pflichtspielen markiert der Shootingstar bereits fünf direkte Torbeteiligungen (drei Treffer, zwei Vorlagen).