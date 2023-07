Einigung: Chukwueze vor Wechsel in die Serie A

Samuel Chukwueze ist ein Flügelspieler, wie er im Buche steht. Schnell, dribbelstark und torgefährlich. Kein Wunder, dass der Nigerianer große Begehrlichkeiten weckt: So soll unter anderem Real Madrid Interesse am 24-Jährigen bekundet haben. Den Zuschlag erhält nun aber offenbar ein Serie A-Klub.

Wie ‚Relevo‘ berichtet, ist Chukwuezes Transfer vom FC Villarreal zum AC Mailand „zu 99 Prozent abgeschlossen“. Es bestehe eine vollständige Einigung. Die Ablösesumme liege zwischen 25 und 28 Millionen Euro inklusive Boni.

An Villarreal ist der Nationalspieler nur noch bis 2024 gebunden – entsprechend steht der spanische Vertreter unter einem gewissen Verkaufsdruck. Chukwueze soll sich schon länger mit Milan über einen Wechsel einig sein. In der zurückliegenden Spielzeit war der Linksfuß einer der prägenden Akteure bei Villarreal. In 50 Pflichtspielen gelangen Chukwueze 13 Treffer und elf Assists.