DFB-Team: Gündogan meldet sich zu Wort

Ilkay Gündogan hat sich erstmals seit dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar zu Wort gemeldet. Dabei ließ der 32-Jährige offen, ob er weiterhin für das DFB-Team auflaufen wird. Gündogan gilt als Rücktrittskandidat, da er schon nach der EM 2021 vom Weitermachen überzeugt werden musste. Bei der WM stand der Mittelfeldspieler in allen drei Spielen in der Startelf.

Auf Social Media schreibt der Kapitän von Manchester City nun: „Wir standen kurz vor unserem ersten Spiel gegen Japan (1:2, Anm. d. Red.) Ich war wirklich guter Dinge, dass es dieses Mal sehr weit gehen wird. Es hat sich einfach alles richtig gut angefühlt. Doch nicht einmal zwei Wochen später war schon alles wieder vorbei. Das macht es auch heute mit bereits ein paar Tagen Abstand immer noch unglaublich schwer, das alles zu begreifen. Es ist mein drittes großes Turnier mit dem DFB-Team in Folge, das extrem frustrierend endet und dieses Mal ist es echt eine Herausforderung, darauf klarzukommen.“

