Aston Villa verlängert mit Luiz

Aston Villa hat eine wichtige Personalie geklärt. Wie der Premier League-Klub mitteilt, hat Douglas Luiz seinen auslaufenden Vertrag langfristig verlängert. Der neunfache brasilianische Nationalspieler war im Sommer um ein Haar beim FC Arsenal gelandet, auch andere Spitzenklubs zeigten Interesse.

Luiz war im Sommer 2019 nach einer Leihe zum FC Girona für rund 17 Millionen Euro von Manchester City zu Villa gekommen. Schnell ergatterte sich der Sechser einen Stammplatz, den er zu Beginn der laufenden Saison kurz verlor. Mittlerweile ist der 24-Jährige unter Steven Gerrard aber wieder gesetzt.

Aston Villa is delighted to announce that @DGOficial has signed a new long-term contract with the club! 💜