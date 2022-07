Everton holt Tarkowski

Der FC Everton hat James Tarkowski verpflichtet. Beim Klub aus Liverpool unterschreibt der 29-jährige Innenverteidiger einen Vierjahresvertrag. Eine Ablöse wird nicht fällig, da Tarkowskis Vertrag beim FC Burnley ausgelaufen ist.

Der zweifache englische Nationalspieler war seit 2016 für den Klub aktiv und in der Innenverteidigung gesetzt, konnte den Abstieg der Clarets aber nicht verhindern.

First signing of the summer: ✅ pic.twitter.com/Zy3Jg2jGq2