Zweistelliger Millionenbetrag: Freiburg will Jaime

Die Saison begann für Iván Jaime beim FC Porto furios: In den ersten drei Ligaspielen gelangen dem 24-Jährigen zwei Tore und zwei Assists, in den ersten fünf Partien stand der Spanier stets in der Startelf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Anschluss aber ging es mit der Spielzeit des Flügelstürmers, den Porto im Sommer 2023 für zehn Millionen Euro von FC Famalicão verpflichtet hatte, rapide bergab. Sehr zum Unmut des Angreifers, der laut der portugiesischen ‚O Jogo‘ seinen Vertrauten bereits mitgeteilt hat, dass er den Verein gerne verlassen möchte.

Als Interessenten nennt die Sportzeitung neben dem FC Sevilla, Espanyol Barcelona, dem FC Getafe und Olympiakos Piräus auch den SC Freiburg. Dieser habe sich in den vergangenen Wochen bereits bei Porto über die Modalitäten eines möglichen Transfers informiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Viel Konkurrenzdruck in Freiburg

Die interessierten Klubs pochen bislang auf eine Leihe, Porto würde Jaime aber gerne verkaufen und hätte im Optimalfall gerne jene zehn Millionen wieder, die man einst für den Flügelspieler gezahlt hatte.

Vertraglich ist Jaime noch bis 2028 an seinen Verein gebunden, beim SC Freiburg würde er vor allem mit Vincenzo Grifo, Ritsu Doan, Florent Muslija und Eren Dinkci um einen Platz in der Offensive konkurrieren.