Tesche verlängert beim VfL

Der VfL Bochum plant auch für die kommende Saison mit Robert Tesche. Wie der Aufstiegsaspirant offiziell verkündet, hat der 33-jährige Mittelfeldspieler sein ursprünglich auslaufendes Arbeitspapier um ein Jahr verlängert. „Ich habe in den vergangenen Wochen, in denen ich zu einer möglichen Vertragsverlängerung befragt wurde, stets betont, dass ich mich sehr freuen würde, weiterhin in Bochum bleiben zu können und Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagt Tesche, „wir sind ein Team und wollen erfolgreich sein. Das ist es, was mich weiter antreibt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit wird Tesche somit weiter für die Bochumer auflaufen. Noch immer ist Tesche dort zuverlässiger Stammspieler, kommt auf 26 Saisonspiele, vier Tore und zwei Vorlagen.