FC Bayern: Anfragen für Tel abgelehnt

Mit 17 Jahren und 136 Tagen ist Mathys Tel seit gestern der jüngste Spieler des FC Bayern, der jemals ein Tor in der Bundesliga erzielte. Beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart war es der Franzose, der die Münchner mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Für Tel war es das erste Ligaspiel, bei dem er in der Startelf stand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona rotierte Julian Nagelsmann fleißig. Sadio Mané beispielsweise waren gegen den VfB nur neun Minuten vergönnt. Vertreter Tel machte seine Sache ordentlich. Wenngleich der Youngster phasenweise auch ziemlich abtauchte.

Leihe kein Thema

Überraschend ist das aber nicht. Schließlich kam Tel mit der Erfahrung von 49 Minuten in der Ligue 1 nach München. Viele Klubs konnten sich deshalb wohl nicht vorstellen, dass der Angreifer bei den Bayern für die erste Mannschaft eingeplant ist. Bei Hasan Salihamidzic stapelten sich im Sommer die Leih-Anfragen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hörten sich die Bayern sämtliche Angebote aber gar nicht erst an. Tel war von Beginn für den Kader von Nagelsmann vorgesehen. Dass er schon mit 17 Jahren eine echte Alternative sein kann, war keine Fehleinschätzung. Das ist nicht erst seit seinem Rekord-Tor gestern klar.