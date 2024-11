Lewandowski schreibt Geschichte | Bayern beobachtet Sporting-Star

Ehrfurcht vor Lewandowski

Robert Lewandowski hat wieder zugeschlagen. Zwei Tore erzielte der 36-Jährige beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Stade Brest. Sein Doppelpack bescherte den Katalanen nicht nur den Sieg, sondern ihm persönlich einen Platz in den Geschichtsbüchern. Als erst dritter Spieler überhaupt konnte der Pole die 100-Tore-Marke in der Königsklasse knacken. Vor ihm war dies nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gelungen. Der Pole steht nun bei 101 Toren in der Champions League, in seiner jetzigen Form ist es nicht unwahrscheinlich, dass er diesen noch ein paar Treffer folgen lässt.

Die spanische Presse überschlägt sich mit Lob für den Stürmer. In der ‚Mundo Deportivo‘ wird er aufgrund seines eiskalten Abschlusses und seiner Leistungen als „Killer Lewy“ bezeichnet. Die ‚Sport‘ macht sich derweil auf weitere Tore gefasst, sie titelt: „101… und steigend.“ In dieser Verfassung dürfte der Ex-Münchener den gegnerischen Teams weiterhin Angst und Schrecken einjagen. Bei Barça kann man sich dagegen so langsam ausmalen, wohin die Reise mit einem bestens aufgelegten Lewandowski gehen könnte.

Bayern schielt auf Ex-Barça-Flop

In der Bundesliga könnte es für den FC Bayern München kaum besser laufen. Auch in der Champions League konnte man gestern Paris St. Germain mit 1:0 schlagen. Gestandene Kräfte wie Joshua Kimmich oder Alphonso Davies haben sich in dieser Saison wieder an ihr Top-Niveau herangekämpft, darüber hinaus kann man bei Stars wie Min-Jae Kim oder Dayot Upamecano eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur vergangenen Saison beobachten. Mit Michael Olise ist dazu ein Neuzugang voll eingeschlagen. Doch der FC Bayern wäre nicht der FC Bayern, wenn man sich nicht weiterhin nach potenziellen Verstärkungen umschauen würde.

Ins Auge gefasst haben soll der Rekordmeister nun Francisco Trincão. Laut der portugiesischen ‚O Jogo‘ sollen bei der gestrigen 1:5-Niederlage von Sporting Lissabon beim FC Arsenal Scouts des deutschen Rekordmeisters anwesend gewesen sein, um den 24-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Flügelspieler zählte einst zu den vielversprechendsten Talenten Europas und stand beim FC Barcelona unter Vertrag, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Erst bei Sporting konnte Trincão nachhaltig Fuß fassen und zählt in dieser Saison zu den besten Offensivspielern Portugals. Ob die Bayern anbeißen, steht aber dennoch in den Sternen, schließlich spielt der Linksfuß auf derselben Position wie Olise und dürfte obendrein nicht billig werden.