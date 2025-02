Wagner & Ismaël im Duell um Rovers-Posten

Die ehemaligen Bundesliga-Trainer David Wagner und Valérien Ismaël sind die heißesten Anwärter auf den Trainerposten beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Laut dem Journalisten Alan Nixon trifft sich Blackburn heute oder morgen mit beiden Kandidaten für ein finales Gespräch, ehe der Sechste der Championship eine Entscheidung verkündet. Beide Trainer sind vereinslos und haben im englischen Profifußball bereits ihre Spuren hinterlassen.

Ismaël, der in der Bundesliga sowohl beim 1. FC Nürnberg als auch beim VfL Wolfsburg nur etwas mehr als drei Monate im Amt war, stand für den FC Barnsley, West Bromwich Albion und den FC Watford in der Championship an der Seitenlinie. Wagner schaffte mit Huddersfield Town den Aufstieg in die Premier League und war auch bei Norwich City durchaus erfolgreich. Auch Wagner fühlt sich in England wohler als in Deutschland, wo er auf Schalke in der Saison 2020/21 nach zwei Spieltagen entlassen worden war. Königsblau stieg am Ende der Spielzeit ab.