Köln wirft Struber raus: Kommt jetzt Funkel?

Friedhelm Funkel könnte ein drittes Mal beim 1. FC Köln anheuern. Laut ‚Sky‘ ist der inzwischen 71-Jährige der „Wunschkandidat für die letzten beiden Spiele“ der laufenden Spielzeit. In diesen soll der Aufstieg, der nach dem 1:1 gegen Jahn Regensburg wieder in Gefahr geraten ist, final eingetütet werden.

Drei Punkte beträgt der Vorsprung vor Elversberg und Paderborn, dabei weisen die Kölner das schlechtere Torverhältnis auf. Vier Punkte in den Partien gegen Nürnberg und Kaiserslautern sind also eigentlich Pflicht.

Funkel stieg sechsmal auf

Am heutigen Montag soll die Entlassung von Gerhard Struber (und Christian Keller) offiziell verkündet werden. Im Anschluss könnte es schnell gehen mit Funkel, der seit dem vergangenen Sommer ohne Job ist.

Zweimal schon stand die Zweitliga-Legende bei den Kölnern an der Seitenlinie. Einmal von 2002 bis 2003 und dann nochmal für acht Spiele in der Saison 2020/21, in der am Ende der Klassenerhalt per Relegation gegen Kiel glückte. Sechsmal führte Funkel im Übrigen Teams zum Bundesliga-Aufstieg. Beim FC könnte der siebte Streich folgen.

Update (10:19 Uhr): Laut dem ‚Express‘ wird Funkel interimsweise bis zum Ende der Saison übernehmen.