Real-Talent Muñoz auf dem Sprung

Außenstürmer Víctor Muñoz wird Real Madrid voraussichtlich im Anschluss an die laufende Saison verlassen. Das 21-jährige Eigengewächs will den nächsten Schritt wagen. Laut ‚Relevo‘ zeigen unter anderem Rayo Vallecano und RCD Mallorca Interesse an dem dribbelstarken Spanier.

Muñoz hat 16 direkte Torbeteiligungen aus 30 Ligaspielen für das Castilla-Team vorzuweisen. Der endgültige Sprung zu den Profis blieb ihm allerdings verwehrt. Einmal durfte Muñoz in dieser Saison in einem Erstligaspiel auf der Bank Platz nehmen, zum Einsatz kam er nicht.