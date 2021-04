Hertha: Friedrich will sich für Dárdai „starkmachen“

Arne Friedrich will bei einem Klassenverbleib von Hertha BSC mit Cheftrainer Pál Dárdai weiterarbeiten. „Hertha steht vor einer Neuausrichtung im Sommer. Aber wenn wir in der Liga bleiben, werde ich mich intern für Pál starkmachen“, so der Berliner Sportdirektor gegenüber dem ‚kicker‘.

„Die Voraussetzungen, die er hatte, waren nicht einfach“, begründet Friedrich, „er und sein Trainerteam leisten tolle Arbeit.“ Aktuell befinden sich die Hertha-Profis noch in Quarantäne, dürfen am morgigen Freitag aber ihre Isolation beenden und reguläres Mannschaftstraining bestreiten. Am Montag tritt die Alte Dame zum Nachholspiel gegen Mainz 05 an.