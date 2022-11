Köln: Der Stand bei Limnios

Beim 1. FC Köln befindet sich Dimitris Limnios nach dessen Kreuzbandriss im Zeitpan. Sportchef Christian Keller zufolge verläuft die Reha gut, wie er im Kölner ‚Express‘ mitteilt: „Dimitris Limnios ist in Griechenland und absolviert in Abstimmung mit uns dort den ersten Teil seiner Reha.“ Am Freitag postete Limnios auf seinem Instagram-Kanal ein erstes Trainingsfoto. Im Juni riss sich der Flügelspieler, der 2020 für immerhin 3,3 Millionen in die Domstadt wechselte, das Kreuzband.

Keller will eine vorzeitige Rückkehr vermeiden: „Wir müssen schauen, wie Dimi aus der Verletzung rauskommt. Fakt ist: Die Leihe war bei ihm zielführend. Er hat es in Enschede ordentlich gemacht und ist aufgrund seiner Leistungen wieder A-Nationalspieler geworden. Vor seiner Verletzung war er regelmäßig einer der Leistungsträger, deswegen war es extrem schade für ihn. Er hat einen Vertrag (bis 2024, Anm. d. Red.) bei uns und ist Teil unserer Kaderplanung.“