Medien: Köln findet Skhiri-Ersatz

Der 1. FC Köln rüstet sich weiter für die neue Bundesliga-Saison. Laut ‚Transfermarkt.de‘ steht Jacob Christensen vor dem Wechsel in die Domstadt. Für den 21-jährigen Mittelfeldspieler wird keine Ablöse fällig, da sein Vertrag beim dänischen Klub FC Nordsjaelland ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Christensen lief bis 2019 in 17 U-Länderspielen für Dänemark auf. In Nordsjaelland war er in der abgelaufenen Saison auf der Sechs gesetzt. Genau dort klemmt beim FC aufgrund des ablösefreien Abgangs von Ellyes Skhiri (28) aktuell der Schuh. Christensen könnte als Nachfolger eingeplant sein.

Lese-Tipp

Kölns „veränderte Situation“ beim Transferbudget

Wohin es Skhiri zieht, ist derweil nach wie vor unklar. Zahlreiche Bundesligisten klopfen schon beim Tunesier an. Dieser will laut dem ‚Express‘ aber am liebsten nach Südeuropa wechseln. Spanien und Italien seien die bevorzugten Ziele des Dauerläufers.