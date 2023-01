Köln: Huseinbasic über Ausleihe & seine Zukunft

Sommerneuzugang Denis Huseinbasic sollte den 1. FC Köln ursprünglich sofort wieder verlassen. In einem Interview mit der ‚Bild‘ sagt der 21-Jährige: „Ja. Es war so verabredet, dass eine Ausleihe in der zweite Liga ein Thema sei, wir aber abwarten, wie die Vorbereitung läuft. Umso glücklicher bin ich jetzt und hier.“

Mit Blick auf seine weitere Karriere erklärt der zentrale Mittelfeldspieler: „Ein etablierter Bundesliga-Spieler über Jahre hinweg zu werden. Ich habe schon als Kind mit meinem Vater Bundesliga geschaut und immer davon geträumt, selbst Profi-Fußballer zu werden damit er mich dann im Stadion und Fernsehen sehen kann.“ Im Sommer hatten die Kölner Huseinbasic von den Offenbacher Kickers an Bord geholt.

